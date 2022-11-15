Бывшему вице-губернатору продлили срок содержания под стражей.

Ленинский районный суд Владимира продлил бывшему вице-губернатору срок содержания под стражей. Экс-чиновник пробудет в СИЗО до конца апреля 2023 года.В областном центре состоялось очередное слушание уголовного дела. Обвиняемый попросил смягчить меру пресечения и отправить его под домашний арест. Гособвинение посчитало, что оснований выпускать подозреваемого из камеры нет.Суд счёл, что на воле фигурант может воздействовать на свидетелей и препятствовать рассмотрению дел. Следующие полгода Вишневский проведёт за решеткой.