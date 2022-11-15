Указ о введении режима повышенной готовности отменен.

Александр Авдеев отменил ковидный указ о введении режима повышенной готовности. Он и другие отдельные утратили силу с 14 ноября.Напомним, что режим повышенной готовности ввел бывший губернатор Владимир Сипягин. Документ действовал более 30 месяцев.Теперь владимирцам не придётся носить маски в общественном транспорте. Работодатели могут вернуть с удалёнки всех сотрудников, а невакцинированных больше не имеют права отстранять от работы.К слову, чиновники тоже должны перейти с онлайн на оффлайн-формат труда.