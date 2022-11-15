На вторичном рынке недвижимости можно рассчитывать на скидки до 15%, а на первичном – в среднем 15%.

На вторичном рынке недвижимости можно рассчитывать на скидки до 15%, а на первичном – в среднем 15%.Мировая экономическая нестабильность, вызванная пандемией короновируса и усиленная изменившейся политической ситуацией, разумеется ударила и по рынку недвижимости. Меж тем, в России ситуация ужа начала стабилизироваться. Как отметили риелторы, потенциальные покупатели квартир могут рассчитывать на дисконт.По мнению экспертов, цены на недвижимость изменятся в декабре. При этом граждане смогут найти на рынке жилья выгодные предложения. К примеру, на "вторичку" скидку предлагают аж 80% продавцов, что можно обосновать приближающимся Новым годом и желанием поскорее закрыть сделки.По данным LIFE, для жилья экономического класса можно рассчитывать на дисконт от пяти до десяти процентов. Однако на вторичном рынке эта цифра может достигнуть и 15%. Однако для новостроек ситуация иная.Как отметил риелтор Дмитрий Таганов, цены на недвижимость от юрлиц в декабре могут быть скорректированы с учетом скидок. Скидки, по его словам, предлагают 90% застройщиков, а кто-то – даже праздничные бонусы. В среднем можно рассчитывать на снижение стоимости до 15%."У покупателей есть возможность подобрать интересные и выгодные варианты", – подчеркнул эксперт.Меж тем, важно сохранять бдительность при покупке жилья. Некоторые продавцы могут, наоборот, слегка поднять цены на недвижимость, понимая желание покупателей закрыть сделку до наступления праздников.