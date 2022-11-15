Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в одной из школ Казани в 2021 году, полностью признал свою вину в убийстве девяти человек. Как сообщает телеканал , слушания проходят в Верховном суде ..

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в одной из школ Казани в 2021 году, полностью признал свою вину в убийстве девяти человек. Как сообщает телеканал , слушания проходят в Верховном суде Татарстана.Трагедия произошла весной прошлого года. 19-летний Галявиев пришел в гимназию и начал стрелять. Все время следствия подсудимый находится под стражей, напоминает .