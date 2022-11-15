Всё о безопасности знают ковровские кадеты. Команда пожарно-спасательной роты школы №8 г. Коврова...
Всё о безопасности знают ковровские кадеты. Команда пожарно-спасательной роты школы №8 г. Коврова вновь стала лучшей на всероссийском конкурсе "Юный пожарный".
С победой ребят из клуба "Бранд" лично поздравил начальник регионального управления МЧС Алексей Купин. Ковровчане обошли сборные из всех регионов страны. Показали хорошую физическую подготовку, творческие способности, умение работать в команде и набрали больше всех баллов. Старшина роты старший сержант кадетских классов Роман Савинов пообещал хранить и чтить традиции кадетов МЧС и пожарной охраны.
Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:
- Все результаты - это заслуженные ростки доброго патриотического движения. Кадеты становятся зачастую выпускниками системы МЧС России, поэтому для ребят сегодня - это заслуга и начало нового пути.