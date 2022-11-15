Всё о безопасности знают ковровские кадеты. Команда пожарно-спасательной роты школы №8 г. Коврова...

Всё о безопасности знают ковровские кадеты. Команда пожарно-спасательной роты школы №8 г. Коврова вновь стала лучшей на всероссийском конкурсе "Юный пожарный".С победой ребят из клуба "Бранд" лично поздравил начальник регионального управления МЧС Алексей Купин. Ковровчане обошли сборные из всех регионов страны. Показали хорошую физическую подготовку, творческие способности, умение работать в команде и набрали больше всех баллов. Старшина роты старший сержант кадетских классов Роман Савинов пообещал хранить и чтить традиции кадетов МЧС и пожарной охраны.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- Все результаты - это заслуженные ростки доброго патриотического движения. Кадеты становятся зачастую выпускниками системы МЧС России, поэтому для ребят сегодня - это заслуга и начало нового пути.