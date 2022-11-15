Татьяна Тотьмянина получила серьезную травму во время выступления на шоу Ледниковый период.

Татьяна Тотьмянина получила серьезную травму во время выступления на шоу "Ледниковый период".Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина сошла с дистанции популярного шоу на Первом канале "Ледниковый период". 41-летнюю спортсменку экстренно увезли на скорой с приступом болевого шока после того, как партнер задел ее коньком. Несмотря на боль от распоротой раны, она смогла завершить свою программу, после чего "сдалась" врачам.Продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух прокомментировал случившееся. На съемках Татьяна Тотьмянина упала и травмировалась. Сейчас ее обследуют врачи. Ситуация находится под контролем. Иван Колесников, катаясь в паре с Тотьмяниной, упал и задел коньком ее колено. По словам Авербуха, это произошло случайно. Однако поклонники, тем не менее, ужасно обеспокоены произошедшим.Стоит отметить, что в российском фигурном катании много лет назад уже происходила подобная страшная трагедия на льду, однако там дела обстояли несколько иначе. Зимой 1995-го российская пара фигуристов Олег Шляхов и Елена Бережная катались перед выступлением на Евро в Риге. В паре были сложные и противоречивые отношения, партнер постоянно притеснял и тайно обижал Бережную. Однажды утром на льду произошло страшное."Вдруг совсем близко от себя я увидела конек Шляхова. Хотела крикнуть: "Что ты делаешь!" – но не успела. Удар в висок, я падаю: на льду расплывается алое кровавое пятно", – с ужасом вспоминала Бережная.После страшной травмы фигуристка очень долго восстанавливалась и перенесла несколько операций. Как выяснилось, конек раздробил череп и задел речевой центр фигуристки – ей делали трепанацию. Спустя время фигуристка смогла восстановиться.Фигуристы нередко шокируют поклонников своими взлетами и падениями, а также странными выходками. Не удивительно, ведь нагрузки у них космические. На днях муж Татьяны Тотьмяниной Алексей Ягудин шокировал фанатов, проведя "кесарево" на палке колбасы.