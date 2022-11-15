Певица и актриса Кристина Орбакайте предстала перед публикой в совершенно новой роли.

Певица и актриса Кристина Орбакайте предстала перед публикой в совершенно новой роли.16 ноября стартуетпремьера нового сезона популярного российского сериала "Тест набеременность". Главные роли исполнили Светлана Иванова, Евгений Пронин иКристина Орбакайте. Появление последней стало большим событием еще в прошломсезоне — поклонники певицы не ожидали ее увидеть в новом амплуа. Для роли НиныАртамоновой Кристина Орбакайте примерила образ суровой брюнетки с короткойстрижкой.Сюжет сериалакрутится вокруг героини Светланы Ивановой, которая внезапно узнает обеременности. В перерывах между метаниями в личной жизни, молодая врач помогаетспасать жизни пациентов в больнице.Анонсируя новыйсезон сериала, Кристина Орбакайте ошарашила россиян. На афише изображенаженская рука с крошечным сыном — прямой намек, что ребенок в сериале все-такипоявился. Тем, кто еще не начал смотреть сериал, следует быть осторожнее: вИнтернете уже появилось множество спойлеров и обсуждений экранной драмы.Интересно, что вреальной жизни саму Кристину Орбакайте регулярно подозревают в беременности.Известно, что певица и актриса сильно привязана к младшей дочери Клаве, апоклонники называют девочку настоящим маминым счастьем. Возможно, 51-летняя дочьАллы Пугачевой не спешит анонсировать ожидание четвертого малыша, поскольку ужеготовится к внукам.