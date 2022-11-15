Из-за финансовых трудностей мошенница незаконным способом оформила микрокредит на бывшую коллегу. Образовалась задолженность, из-за которой приставы списывали деньги у потерпевшей. Об

Из-за финансовых трудностей мошенница незаконным способом оформила микрокредит на бывшую коллегу. Образовалась задолженность, из-за которой приставы списывали деньги у потерпевшей. Об этом сообщили в УМВД Владимирской области в понедельник, 14 ноября. В октябре 2022 года жительница Юрьев-Польского заявила о мошенничестве со стороны неизвестного лица, т.к. судебные приставы списали деньги с ее банковского счета. В ходе