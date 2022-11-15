Признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения мужчина, уже имевший...

Признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения мужчина, уже имевший судимость за совершение в состоянии опьянения преступления.28 июня он был задержан сотрудниками ДПС в селе. Коровино Меленковского района и отстранён от управления мотоциклом. Концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превысила допустимые показания более, чем в 6 раз.Государственный обвинитель просил приговорить виновного к наказанию в виде реального лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сообщила пресс=служба облпрокуратуры.Меленковским районным судом с учетом смягчающих вину обстоятельств осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет. На что прокуратура внесла апелляционное представление, которое Владимирским областным судом удовлетворено.В результате виновный приговорен к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. И лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет 2 месяца.Фото https://www.pxfuel.com/en