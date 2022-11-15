Станция Печатники находится на восточном участка БКЛ метро Москвы. Протяженность линии около превышает десять километров.

Станция "Печатники" находится на восточном участка БКЛ метро Москвы. Протяженность линии около превышает десять километров.Метро Москвы – главная транспортная артерия многомиллионного города. 12 линий, почти две сотни станций и свыше трех сотен километров путей обеспечивают мегаполис доступным, быстрым, комфортным и безопасным общественным транспортом. При этом столичная подземка не прекращает развиваться, обновляться и увеличиваться в размерах.Сегодня главным проектом столичного метростроения является Большая кольцевая линия, объединяющая на 70-километровом участке 31 станцию, 22 из которых уже принимают пассажиров. К слову, на переходе между станцией "Печатники" БКЛ метро и платформой МЦД-2 уже установили металлоконструкции.На базе новой станции появится транспортно-пересадочный узел с удобными схемами движения между линиями метро, платформой второго Московского центрального диаметра и наземным транспортом. Основные металлоконструкции наземной крытой галереи уже смонтированы.По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, длина перехода составляет 183,5 метра."Галерея соединяет железнодорожную платформу со вторым вестибюлем станции "Печатники" БКЛ, через который можно зайти в метро со стороны Шоссейной улицы", – отметил чиновник.На данный момент в пешеходной галерее специалисты занимаются установкой инженерных систем. Кроме того, они облицовывают колонны алюминиевыми панелями. Для потолка подобраны панели с сотовым заполнением, а крыша будет покрыта профлистом.Работы в вестибюлях станции БКЛ метро "Печатники" продолжаются. В первом строители проводят облицовку и отделку фасада. Сюда пассажиры будут попадать со стороны улицы Гурьянова и делать пересадку на остановочный пункт Люблинско-Дмитровской линии.К слову, в зоне пересадки уже завершены монолитные работы, специалисты приступили к отделке помещений и монтажу инженерных систем. Во втором вестибюле также идут архитектурно-отделочные работы.Станция "Печатники" находится на восточном участка БКЛ метро Москвы. Протяженность линии около превышает десять километров. Здесь также откроются станции "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар" и "Текстильщики".