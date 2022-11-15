Личная жизнь Анастасии Волочковой не оставляет равнодушными ни мужчин, ни женщин.
Личная жизнь Анастасии Волочковой не оставляет равнодушными ни мужчин, ни женщин.
Социальные сети —
уникальное место, где можно следить за жизнью и личными отношениями звезд. Так,
из микроблога Даны Борисовой стало известно об ее примирении с другой звездной
блондинкой Анастасией Волочковой. Подробности конфликта собрал .
Отношения между
двумя дивами испортились после язвительного комментария Даны Борисовой по
поводу личной жизни Анастасии Волочковой. "Какая может быть там любовь?
Так: чисто на халяву покушать и интим", — высказалась телеведущая. Такими
словами она осудила якобы гуляющую Волочкову.
Затем в сети
появился компромат на двух женщин: камера поймала их прямо в перепалке на телепроекте
"Новые русские сенсации". Анастасия и Дана дрались, толкались,
говорили друг другу настоящие гадости.
Со временем
страсти между Борисовой и Волочковой утихли. Категоричность Даны сменилась
жалостью к Анастасии. По ее словам, у них слишком много общего, чтобы
враждовать: несложившаяся личная жизнь, дочери-ровесницы, и даже схожее чувство
юмора.
Анастасия Волочкова
же признается, что легко прощает людей. Балерина не уверена, что они с Даной
могут стать подругами, но в текущее непростое время нужно наполнять добротой собственное
сердце.