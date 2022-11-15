Личная жизнь Анастасии Волочковой не оставляет равнодушными ни мужчин, ни женщин.

Личная жизнь Анастасии Волочковой не оставляет равнодушными ни мужчин, ни женщин.Социальные сети —уникальное место, где можно следить за жизнью и личными отношениями звезд. Так,из микроблога Даны Борисовой стало известно об ее примирении с другой звезднойблондинкой Анастасией Волочковой. Подробности конфликта собрал .Отношения междудвумя дивами испортились после язвительного комментария Даны Борисовой поповоду личной жизни Анастасии Волочковой. "Какая может быть там любовь?Так: чисто на халяву покушать и интим", — высказалась телеведущая. Такимисловами она осудила якобы гуляющую Волочкову.Затем в сетипоявился компромат на двух женщин: камера поймала их прямо в перепалке на телепроекте"Новые русские сенсации". Анастасия и Дана дрались, толкались,говорили друг другу настоящие гадости.Со временемстрасти между Борисовой и Волочковой утихли. Категоричность Даны смениласьжалостью к Анастасии. По ее словам, у них слишком много общего, чтобывраждовать: несложившаяся личная жизнь, дочери-ровесницы, и даже схожее чувствоюмора.Анастасия Волочковаже признается, что легко прощает людей. Балерина не уверена, что они с Даноймогут стать подругами, но в текущее непростое время нужно наполнять добротой собственноесердце.