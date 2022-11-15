16 ноября 2022 года проходит народный праздник Анна Холодная и церковный день памяти святой княжны...

16 ноября 2022 года проходит народный праздник Анна Холодная и церковный день памяти святой княжны Анны Всеволодовны.История гласит, что Анна Всеволодовна была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича, ее братом был великий князь Владимир Мономах.Народный праздник Анна Холодная богат на приметы, поверья и обычаи. В народе этот день получил такое название, потому что, согласно приметам, с 16 ноября начинаются сильные холода.Что нельзя делать в день Анны Холодной?Нельзя отправляться в дальнюю дорогу, иначе за путником увяжется нечистая сила и будет пакостить.Не стоит рассказывать о жизненных неурядицах. Нарушителю наказа грозят финансовые потери.Беременные женщины не должны работать. В противном случае будущий ребенок будет беспокойным.Мужу и жене нельзя ссориться - разлад может привести к расставанию и разводу.Не рекомендуется ходить в людные места, иначе можно притянуть к себе негатив окружающих.Запрещается делать комплименты, поскольку человек может лишиться того, за что похвалили.Народные приметы на 16 ноября 2022 года:Нет снега и стоит мороз — к плохому урожаю.После заката солнца температура упала ниже нуля — зима предстоит тёплой.На реках встал лёд — к богатому урожаю.Мороз — сильные холода продержатся долго.Утренний мороз — зима окажется снежной.Сколько ярких звёзд на небе — столько тёплых дней в году (звёздное небо — к тёплому году).Мыши роют норы — зима будет студёная.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos