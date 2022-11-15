К 2030 году этот показатель увеличится на 500 миллионов, а к 2050 году составит 9,7 млрд.

Население Земли достигло 8 млрд человек, сообщила пресс-служба ООН со ссылкой на подсчеты организации. Число людей на планете выросло на 1 млрд за 11 лет.Основная доля населения приходится на Китай и Индию. По оценке ООН, в Китае живет 17,9% населения планеты (1,43 млрд человек), в Индии — 17,8% (1,42 млрд).По оценкам ООН, население Земли достигнет отметки в 9 млрд к 2037 году, 10 млрд — к 2058 году.В последние годы население Земли значительно растет. В 1960 году оно составляло 3 млрд человек. К 2011 году население выросло до 7 млрд человек. Основная часть мирового населения проживает в Азии и Африки.