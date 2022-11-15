Ходят слухи, что Лера Кудрявцева и ее муж Игорь Макаров не ладят. Наконец, выяснилась причина.

Ходят слухи, что Лера Кудрявцева и ее муж Игорь Макаров не ладят. Наконец, выяснилась причина.Российская телеведущая Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова 8 июня 2013 года в Кутузовском ЗАГСе Москвы. С тех пор пара неразлучно, а четыре года назад в семье родилась дочь Мария. Несмотря на разницу в возрасте у мужа и жены – 17 лет – Кудрявцева и Макаров всегда демонстрировала идиллию, но не в последнее время.Все чаще в Сети стали всплывать слухи о том, что брак Кудрявцевой на грани. Она давно не выходила в свет со своим мужем Игорем Макаровым. Да и вид у нее в последнее время слишком грустный. Все это натолкнуло поклонников на нерадужные мысли.На днях ведущая решила опровергнуть домыслы и показала кадры семейного быта, да получилось только хуже. На фото она вместе с Макаровым лежали в постели, при этом вид у обоих был, мягко говоря, печальный. Было видно, что у пары какие-то проблемы. Впрочем, у кого их сейчас нет?Тем не менее, светский критик Лена Миро в своем ЖЖ раскритиковала такие действия Леры Кудрявцевой. Она отметила, что ведущая стареет и уже не понимает, что реагировать на слухи таким образом не стоит."В свои уже сильно зрелые годы Кудрявцева не понимает, что не нужно так делать. И на сплетни не нужно обращать внимание, и доказывать кому-то там тоже ничего не стоит", – написала Миро.Блогер добавила, что нельзя фотографировать мужа без его согласия, иначе он в скором времени обязательно не выдержит, соберет вещи и "свалит".