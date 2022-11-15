Актриса Катерина Шпица оказалась в лесу при странных обстоятельствах.

Актриса Катерина Шпица оказалась в лесу при странных обстоятельствах.37-летняя актрисатеатра и кино Катерина Шпица известна зрителям по ролям в сериале "Реальныепацаны", новогодних комедиях "Елки-5" и "Елкипоследние". Кроме этого, голосом актрисы говорит Солара из мультфильма"Синдбад: Пираты семи штормов" и кабаниха Грета в мультфильме "Волшебныйпарк Джун".Сейчас Катеринаснимается в новом проекте, декорациями которого стала настоящая лесная глушь.Именно там поклонники нашли артистку во время съемочного процесса. Для проектаКатерине Шпице нанесли страшный грим: кажется, будто лицо и тело актрисы окровавлено.Видимо, того требует новая роль в актерской работе. Теперь фанаты гадают, есть ли в сюжете похороны?Там же в своемнебольшом микроблоге Катерина Шпица поделилась забавной ситуацией со съемок.Прямо во время рабочей смены выпал снег и уже не растаял — на улице минусоваятемпература. И хотя рабочий график пришлось скорректировать, говорить о полноценномнаступлении зимы еще рано."Этот снегне останется… Почва не успела остыть", — поясняют подписчики актрисы. Но Шпица не согласна с этим. По словам Катерины, еще вчера ей пришлось надеть гидрокостюм,чтобы защититься от непогоды и искусственных осадков. Все-таки сниматься вхолодное время года — непростое занятие.