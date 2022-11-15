Актриса Катерина Шпица оказалась в лесу при странных обстоятельствах.
Актриса Катерина Шпица оказалась в лесу при странных обстоятельствах.
37-летняя актриса
театра и кино Катерина Шпица известна зрителям по ролям в сериале "Реальные
пацаны", новогодних комедиях "Елки-5" и "Елки
последние". Кроме этого, голосом актрисы говорит Солара из мультфильма
"Синдбад: Пираты семи штормов" и кабаниха Грета в мультфильме "Волшебный
парк Джун".
Сейчас Катерина
снимается в новом проекте, декорациями которого стала настоящая лесная глушь.
Именно там поклонники нашли артистку во время съемочного процесса. Для проекта
Катерине Шпице нанесли страшный грим: кажется, будто лицо и тело актрисы покрыто кровью.
Видимо, новая роль требует жутких кадров окровавленной плоти. Теперь фанаты гадают, есть ли в сюжете похороны?
Там же в своем
небольшом микроблоге Катерина Шпица поделилась забавной ситуацией со съемок.
Прямо во время рабочей смены выпал снег и уже не растаял — на улице минусовая
температура. И хотя рабочий график пришлось скорректировать, говорить о полноценном
наступлении зимы еще рано.
"Этот снег
не останется… Почва не успела остыть", — поясняют подписчики актрисы. Но Шпица не согласна с этим. По словам Катерины, еще вчера ей пришлось надеть гидрокостюм,
чтобы защититься от непогоды и искусственных осадков. Все-таки сниматься в
холодное время года — непростое занятие.