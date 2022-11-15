Губернатор Владимирской области Александр Авдеев по итогам встречи с предпринимателями региона, которые помогают добровольцам, мобилизованным, их семьям и переселенцам из ЛДНР и Украины,

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев по итогам встречи с предпринимателями региона, которые помогают добровольцам, мобилизованным, их семьям и переселенцам из ЛДНР и Украины, рассказал о том, что общими усилиями неравнодушных жителей области удалось собрать более 60 млн рублей. «Выражаю благодарность всем, кто принимает участие в подготовке помощи военнослужащим, в обеспечении собственных сотрудников экипировкой, инвентарём. Вы