Ночью 17 ноября с 0:00 до 5:00 на км 114 федеральной автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе...

Ночью 17 ноября с 0:00 до 5:00 на км 114 федеральной автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области в зоне строительства транспортной развязки с М-12 будет производиться монтаж металлических рам. Работы проводит АО «Стройтрансгаз» по заказу ГК «Автодор».В этой связи движение по участку временно ограничат. Проезжую часть сузят, максимальная скорость – 40 км/ч. Для безопасного проведения основных работ движение четыре раза остановят на период не более 60 минут, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.Возможный маршрут объезда: через Ставрово, Кольчугино, Киржач, Покров с выходами на М-7 «Волга» на км 103 и км 165.Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим.Фото пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород