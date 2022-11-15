Звездный тренер Татьяна Тарасова не выдержала напряжения.

Звездный тренер Татьяна Тарасова не выдержала напряжения.Заслуженныйтренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова несмотря на все проблемы со здоровьемпродолжает участвовать в любимом проекте "Ледниковый период".Напомним, что совсем недавно стартовал новый сезон шоу, участниками которого сталиопытные спортсмены и начинающие звездные фигуристы.Даже со статусом "инвалида"и необходимостью использования инвалидного кресла, Татьяна Тарасова стараетсясохранять бодрость духа. Но шоу не может обойтись без происшествий, поэтому вовремя съемок недавнего эпизода Тарасова, фигурально выражаясь, отвела душу.Во время прокатапары Татьяны Тотьмяниной и Ивана Колесникова актер не сумел удержать фигуристкув поддержке, и та упала прямо на глазах Татьяны Тарасовой. Замученная происшествием,тренер не смогла сдержать эмоций."Насколько всесерьезно, не могу сказать. Ей было очень больно", — прокомментировала инцидентТатьяна Анатольевна.Татьяне Тарасовойстоит быть аккуратнее с переживаниями, которые могут ослабить ее иммунитет. Несмотря наснижение уровня опасности, угроза заболеть коронавирусом по-прежнему существует. Интернет-издание "" сообщает, что за минувшие сутки вПодмосковье заболели 84 человека.Факт опасности подтверждаети агентство. Издание процитировало ученого МихаилаКовальчука, который заявляет о сохранении высокой смертности от коронавируса. Всемровесникам Татьяны Тарасовой рекомендают проявлять особую осторожность.