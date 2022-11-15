Поклонники гадают, как Геннадий Хазанов угодил в беспросветную тьму.

Поклонники гадают, как Геннадий Хазанов угодил в беспросветную тьму.76-летний артистэстрады, актер театра и кино Геннадий Хазанов — человек высокообразованный и интеллигентный.На публике он всегда держался уверенно и статно, подчеркивая гибкий ум отличнымчувством юмора. Артист не боялся шутить даже на тему смерти. Так, в арсеналеего цитат есть не одно саркастичное высказывание."Еслитворчество не сопряжено с поиском, с риском, с поражениями и парением, не будетни открытий, ни движения, а впереди только постепенное омертвение тканей",— иронично подмечал артист.Но неожиданноГеннадий Хазанов напоролся на испытания со здоровьем, его практически пришибло смертью. На съемках одного изтелешоу он выглядел растерянно и неподготовленно. По мнению таролога МарианныАбравитовой, Хазанов "испытал сильный страх смерти", заставивший его пересмотретьценности."То, чтосейчас с ним происходит, это поворот вспять в энергетическом и психологическомплане", — продолжает читать расклад таролог. Возможно, именно по этойпричине Геннадий Хазанов стал меньше внимания уделять внешнему виду исфокусировался на внутреннем состоянии. Очевидно, что человеку в подавленномсостоянии совсем не до публичных выходов. Помолимся же!