Два года назад из жизни ушел Армен Джигарханян. Его третья и самая любимая жена – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – трогательно почтила память великого актера и режиссера.

Два года назад из жизни ушел Армен Джигарханян. Его третья и самая любимая жена – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – трогательно почтила память великого актера и режиссера.Их отношения длились много лет, брак был коротким (с 25 февраля 2016-го по 27 ноября 2017-го), а развод – громким. Виталина пережила травлю, клевету и обвинения, но не сломалась, не озлобилась. И во вторую годовщину кончины актера сделала трогательный пост о бывшем муже, где опубликовала его совместное с драматургом Эдвардом Радзинским фото."Придет время, когда мы сможем об этом поговорить, – пишет Виталина. Сейчас давайте просто помнить"."Ты была для Армена Борисовича самым близким и дорогим человеком. И этого отнять у тебя никто не может. А завистники и злопыхатели на то и нужны, чтобы завидовать и злопыхать", "Вы, Виталина, своей любовью продлили и украсили ему жизнь, если бы он был с вами, может, еще бы жил", "Вы, Виталина, выстояли в этой неравной битве и остались его хрупкой музой, спасибо, что храните память о человеке-легенде", – благодарят Виталину люди. Они понимают, что она – ангел, который всем нам послан в утешение.Действительно, она отдала этой большой любви всю себя, свою молодость, лучшие годы жизни. И стала настоящей музой гения. Которая и после ухода мастера осталась верна ему.