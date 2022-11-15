Внешний вид Валерии изменился до неузнаваемости!

Внешний вид Валерии изменился до неузнаваемости!Знаменитая блондинка, кажется, не собирается стареть. Глядя на нее, кто поверит, что певица в следующем году отметит 55-летний юбилей? То же самое думает и Иосиф Пригожин, который восхитился тем, как Валерия "смеется над возрастом".Недавно звездные супруги участвовали в фотосессии, а новыми снимками решил поделиться продюсер на своей странице в соцсетях. Помимо кадров со своим участием он опубликовал целую серию фотографий с Валерией. Семейство решило попробовать необычный для себя формат – дерзкие наряды, смелые позы, суровый взгляд – и изменилось до неузнаваемости.Собственно, так поклонники и нашли искореженную Валерию на капоте: артистка в красных лосинах под змею, черном жакете и очках изогнула спину и прилегла на черный автомобиль перед фотографом. "Крутая девочка", – восхитился Иосиф Пригожин, а вот поклонники его восторг не разделили и раскритиковали супругу так, что на ней живого места не осталось!В комментариях многие отметили, что эта история не для певицы и даже объяснили почему: мол, форма и содержание не совпали. Одна из пользовательниц привела в пример вот такую метафору: "Если разрезать яблоко, а внутри мясо!". Таким образом, поклонница, условно говоря, разрезала певицу на части, но увидела там другое содержание.Но среди комментаторов все же нашлись те, кто фотографии оценили. Блондинку признали стильной, молодой не по годам и даже сравнили с зарубежными дивами."Красотка. Мадонна плачет в углу", – написали фанаты Валерии.