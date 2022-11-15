Звезда сериала Клон и Семейные узы показала себя спустя много лет.

Звезда сериала "Клон" и "Семейные узы" показала себя спустя много лет.Культовый бразильский сериал "Клон" вышел на малых экранах в нулевые. История любви Жади и Лукаса сразу покорила сердца миллионов зрителей по всему миру. Спустя десятилетия сериал пользуется бешеной популярностью, и его никто не забывает.Актриса Вера Фишер, сыгравшая Иветти, и Адриана Леса, снявшаяся в роли скромницы Деузы, спустя годы встретились на светском мероприятии. В Сети появились кадры теплой встречи коллег.Поклонники отметили, что 70-летняя Вера Фишер написала в своем аккаунте, что рада была увидеть давнюю подругу и коллегу. Звезда сериалов "Клон" и "Семейные узы" призналась, что не видела ее давно. Фанаты были шокированы такой встречей, ведь актрисы спустя 20 лет почти не изменились. Неужели все дело в пластике?51-летняя Адрианна в свою очередь назвала исполнительницу роли Иветти "любимой подругой" и пожелала ей здоровья и счастья.Напомним, Вера Фишер ранее стала победительницей конкурса "Мисс Бразилия". Стоит отметить, что звезда сериала "Клон" за свою жизнь пережила немало. У нее были серьезные проблемы с запрещенными веществами и психологическими расстройствами, однако сумела выздороветь. Актриса лечилась у нескольких врачей и принимала специальные таблетки от шизофрении.