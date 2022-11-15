Задача - довести показатель до 70%.

Во Владимирской области 21 тысяча подростков являются воспитанниками спортшкол. Более 52% жителей(почти 350 тысяч человек в возрасте до 30 лет) региона регулярно занимаются спортом.Задача - довести показатель до 70%. Об итогах реализации проекта «Спорт – норма жизни» рассказали в профильном департаменте.Ежегодно в области появляются новые спортивные объекты. В 2022 году завершена реконструкция стадиона Струнинского детско-юношеского спортивно-оздоровительного центра, В Александрове появилась лыжероллерная трасса, в поселке Зимёнки - универсальная спортплощадка, в Муроме открыта конькобежная дорожка, в Красной Горбатке отремонтирован стадион «Олимп».Как уточнил директор департамента спорта Алексей Сипач, к сдаче близок ФОК в Коврове, многофункциональная спортивная площадка в Петушках, а также две «умные» спортплощадки во Владимире и Гусь-Хрустальном.