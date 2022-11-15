Когда введут в строй дом культуры в деревне Липна Петушинского района? Строительство объекта по...

Когда введут в строй дом культуры в деревне Липна Петушинского района? Строительство объекта по нацпроекту "Культура", наконец, вошло в активную фазу. Сможет ли новый подрядчик нагнать сроки и не нарушить неоднократно переносимый срок сдачи? Выяснял Максим Калашников.Срок сдачи объекта - 15 декабря, а строители только приступили к возведению пилонов и стен второго этажа. Но даже такой темп вызывает оптимизм. Дом культуры на 130 мест в деревне Липна Петушинского района, строящийся по нацпроекту, должны были ввести в эксплуатацию ещё год назад. Но сил первого подрядчика - компании "Грандстрой" - хватило только на возведение фундамента. Доводить объект до ума взялась фирма "Вита Проект". В активную фазу работа вступила только в сентябре.Владимир Баранов, начальник отдела капитального строительства администрации Петушинского района Владимирской области:- Подрядчик обещал приложить все ресурсы и силы. По-максимуму запараллелить ведение работ. Полностью под ключ сдать его в феврале 2023 года. Хотелось бы заметить, срок контракта продлеваться не будет. К подрядчику будут также применены штрафные санкции. За несвоевременную сдачу объекта.Строительство ДК постоянно контролируют администрация региона, активисты Общероссийского Народного фронта и прокуратура. За невыполнение обязательств первый подрядчик был привлечен к административной ответственности и оштрафован почти на 50 миллионов рублей. Если новый подрядчик нарушит контракт - он также будет привлечен к ответственности.Василий Сигаев, прокурор Петушинского района:- Работы ведутся. И ведутся интенсивно. Естественно, как я уже сказал, наши меры, в первую очередь, направлены на то, чтобы данная стройка была завершена к установленному сроку. И в надлежащем качестве. Мы будем побуждать действующего подрядчика завершить работы. Это - главное.На объекте сейчас работает 19 человек. Чтобы жители в срок всё-таки получили качественный дом культуры, строителям нужно ускориться.Максим Калашников, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”