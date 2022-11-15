РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщили о том, что автомобилисты смогут во второй половине декабря проехать по платной трассе М-12 от Владимира до Москвы. «От

РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщили о том, что автомобилисты смогут во второй половине декабря проехать по платной трассе М-12 от Владимира до Москвы. «От Москвы до Владимира – во второй половине декабря. Дату уточним», – ответил вице-премьер на вопрос журналистов в рамках «Транспортной недели 2022». 14 октября во Владимирской области