На руководителя медучреждения возбудили уголовное дело.

Во Владимире по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело на директора организации, который не снёс самовольную постройку.Арбитражный суд Владимирской области в 2014 году обязал руководство демонтировать трёхэтажную клинику на Большой Нижегородской. В установленные сроки решение не исполнено.«При этом, по результатам экспертиз, организация имела на это возможность. Судебными приставами неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой города. 14 ноября заведено дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.Расследование находится на особом контроле.