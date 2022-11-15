У золотого голоса России сейчас непростые времена. Николай Басков держится из последних сил.

У золотого голоса России сейчас непростые времена. Николай Басков держится из последних сил.Не так давно российский певец Николай Басков шокировал фанатов ужасным видом. Он появился в эфире страшно распухшим и без конца рыдал. В семье певца произошла трагедия, которая неминуемо наложила отпечаток на его состояние.У артиста умер отец, который долгое время боролся с раком. Это событие раздавило Николая Баскова и его нервную систему. Фанаты с трудом узнавали преобразившегося певца. Россияне забили тревогу, уж не заболел ли чем их любимый артист?Кто-то предположил, что Николай Басков сделал себе неудачную пластическую операцию. Другие указали на его излишний вес и призвали срочно садиться на диету. Но в одном люди сошлись – у Баскова серьезные проблемы со здоровьем.Шоумен Рустам Солнцев уверен, что у Николая Баскова начались проблемы с почками. Сам же певец не объяснил, почему он так сильно изменился. Однако тревожные слухи все же подтвердились.После волны пугающих новостей на днях Николай Басков оказался в московской больнице, и теперь уже от комментариев ему было не отвертеться. Певец решил выйти на связь с фанатами и прокомментировать случившееся. Оказалось, что у звезды обострились давние проблемы с ногой. При этом Басков заверил, что уже через несколько дней покинет больницу, ведь впереди запись новогодних концертов и корпоративы.