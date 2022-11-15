Бывшая телеведущая и рэп-исполнительница Айза Анохина с 2008 по 2014 годы была замужем за Алексеем Долматовым, больше известно как Гуф. В 2010 году у них родился сын Сами. Оказалось, что ребенок не был желанным, а после развода рэпер не участвует в его воспитании.

Бывшая телеведущая и рэп-исполнительница Айза Анохина с 2008 по 2014 годы была замужем за Алексеем Долматовым, больше известно как Гуф. В 2010 году у них родился сын Сами. Оказалось, что ребенок не был желанным, а после развода рэпер не участвует в его воспитании.Айза много раз публично говорила, что Гуф не хотел ребенка."Как на эти слова реагирует Сэм? Он ощущает, что его папа его нехотел?" – спросила Айзу во время онлайн-шоу "Ваша Наташа" ведущая Наталья Подольская"Пока нет, но думаю, скоро мы все запляшем от того, чтомы натворили. Я сама виновата во всем", – смахивает слезу Анохина.Развод родителей, конечно, стал стрессом для мальчика."Мой сын, в принципе, уже травмирован, – сообщила Айза. – Он растет безродного отца, его растит отчим. У него мать импульсивная, была, конечно. Онвидел, как я плачу, он видел, как у меня что-то не получается, поддерживал. Онвидел, как я разводилась с его отцом, он видел, что его отца не было, что с егоотцом, и конфликты и все остальное. Да, я лично, своими руками травмироваласвоего сына. Признаю. Я обязательно буду расплачиваться, когда он вырастет. Яне питаю этих иллюзий".С 2015 по 2020 год Айза состояла в браке с серфером ДмитриемАнохиным. "Гуф ревнует Диму, потому что Сэм называет Диму папой. Сэм началназывать Диму папой, когда я они были на Бали, а я в Москве. Я вернулась, а он:папочка, папочка. Сэму было пять лет. Дима прям папа для Сэма. Какой бы Дима небыл тяжелый для меня, для детей он идеальный папа", – призналась Айза.При этом родной отец сыну никак не помогает. "Раза дватолько давал деньги. А алименты он не платит. Я не просила", – пояснилаАнохина.