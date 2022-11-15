Скончался советский и российский актер театра и кино Александр Сайко. Ему было 73 года. О его смерти рассказала коллега артиста Алла Малкова, передает телеканал . Причины смерти пока не ..

Скончался советский и российский актер театра и кино Александр Сайко. Ему было 73 года. О его смерти рассказала коллега артиста Алла Малкова, передает телеканал . Причины смерти пока не известны.напоминает, что Сайко дебютировал в кино в фильме-спектакле "Московские каникулы" 1973 года, а после снимался у Никиты Михалкова в "Рабе любви".