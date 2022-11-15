Не успела страна оправиться от смерти Юрия Шатунова, как из жизни ушел основатель Ласкового мая.

Не успела страна оправиться от смерти Юрия Шатунова, как из жизни ушел основатель "Ласкового мая".После ухода из нашумевшего коллектива и отдачи прав на песни Андрею Разину Сергей Кузнецов остался жить в Оренбурге. Странно, но автор самых популярных в России песен и человек, который сделал Юрия Шатунова звездой, прожил в бедности и в борьбе с циррозом печени.Говорят, что умер основатель "Ласкового мая", потому что не смог пережить трагедии, произошедшей с главной звездой группы. Однако у магов, представителей прессы и наркологов другое мнение на этот счет. К примеру, светский журналист Олег Цуриков в разговоре с заметил, что, смотря, как один за другим умирали участники группы, можно предположить, что их преследовал злой рок. "Все смерти были не очень естественными", – сказал собеседник.То же самое отметила и экстрасенс Надежда Шеченко. По ее мнению, Юрия Шатунова и остальных погибших музыкантов из "Ласкового мая" преследовали фанаты, но это была не любовь, а одержимость, которая имеет разрушительную силу. "Мальчикам поставили печать смерти", – предположила она.Однако врач-нарколог Василий Шуров уверен, что все эти разговоры о проклятиях – детский лепет. На самом деле, по его мнению, далеко не все звезды умеют справлять с волной популярности – она способна привести к зависимостям, разгульной жизни, попадают в криминальные истории и несчастные случаи. Собственно, вполне возможно, что в гибели Юрия Шатунова и других звезд "Ласкового мая" не стоит искать виновных – они могли довести себя сами.