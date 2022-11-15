По данным СМИ и телеграм-каналов губернатор Петербурга Александр Беглов, после заявления Евгения Пригожина в Генпрокуратуру РФ, хочет в ближайшее время выдать все необходимые разрешения для введения в в эксплуатацию здания ЧВК Вагнер Центра.

По данным СМИ и телеграм-каналов губернатор Петербурга Александр Беглов, после заявления Евгения Пригожина в Генпрокуратуру РФ, хочет в ближайшее время выдать все необходимые разрешения для введения в в эксплуатацию здания "ЧВК Вагнер Центра".К такому решению Александра Дмитриевича подтолкнула поездка в Москву."Сегодня у Александра Дмитриевича выдался очень тяжёлый день и не менее тяжёлый вечер. А все дело в том, что губернатор Северной столицы весьма неприятно для себя съездил в Москву. Причем, не на фуршет или к друзьям, а в ту самую Генпрокуратуру, где на него лежит (как минимум) несколько заявлений от Пригожина (и мало ли от кого ещё). Как итог, огни в окнах Смольного горели до самой поздней ночи. Буквально недавно закончилось совещание губернатора с узким кругом приближённых ему лиц по вопросу, как можно максимально быстро дать все необходимые разрешения для введения в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центр", – пишут и телеграм-каналы.Для оперативного решения вопроса были вызваны спецпредставитель губернатора Андрей Захватов, вице-губернаторы Борис Пиотровский, Николай Линченко и Анатолий Повелий, а также представители пиар-блока в лице Инны Карпушиной и Елены Никитиной.Как говорилось выше, причиной столь спешного решения по "ЧВК Вагнер Центру" может являться недавнее петербургского бизнесмена и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с просьбой проверить губернатора по статье 275 УК РФ "Государственная измена".Также автор канала, ссылаясь на свои источники уточняет, что чиновники рассматривали вопрос об оформлении разрешительных документов "задним числом".Напомним, в конце октября Евгений Пригожин направил в Генпрокуратуру с просьбой проверить Беглова на создание ОПГ с целью расхищения городского бюджета."Мною, Пригожиным Евгением Викторовичем, было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым А.Д. организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников. Текст заявления до окончания проверки опубликован не будет. Копия заявления направлена губернатору", – приводит слова Пригожина пресс-служба "Конкорда".Отдельно стоит отметить пристальное Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина к массовому сносу исторических зданий в Петербурге. К инцидентам могут быть причастны связанные с Александром Бегловым компании,