Житель Юрьев-Польского подозревается в присвоении денег из кассы магазина. В начале ноября в...

Житель Юрьев-Польского подозревается в присвоении денег из кассы магазина.В начале ноября в полицию Юрьев-Польского поступило заявление от представителя сетевого магазина. Директор магазина подозревал работника в присвоении денег из кассы.После проверки информация подтвердилась. Оказалось, что 29-летний кассир в сентября присвоил в общей сложности 4 тысячи рублей из кассы магазина путем аннулирования чеков об оплате товара.Его местонахождение было установлено, молодой человек дал признательные показания.В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). Расследование продолжается, рассказала пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: Freepic.com