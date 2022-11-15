Житель Юрьев-Польского подозревается в присвоении денег из кассы магазина.
В начале ноября в...
Житель Юрьев-Польского подозревается в присвоении денег из кассы магазина.
В начале ноября в полицию Юрьев-Польского поступило заявление от представителя сетевого магазина. Директор магазина подозревал работника в присвоении денег из кассы.
После проверки информация подтвердилась. Оказалось, что 29-летний кассир в сентября присвоил в общей сложности 4 тысячи рублей из кассы магазина путем аннулирования чеков об оплате товара.
Его местонахождение было установлено, молодой человек дал признательные показания.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). Расследование продолжается, рассказала пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Фото: Freepic.com