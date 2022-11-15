В начале выпуска - о пожарах во Владимире. Один из них с трагическим исходом произошёл на улице...

В начале выпуска - о пожарах во Владимире. Один из них с трагическим исходом произошёл на улице Николо-Галейской. Загорелась деревянная хозяйственная постройка возле дома №10.В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. По предварительной версии, к возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнём, предположительно, свечой. Следком начал проверку.Этой же ночью, в 22.42 поступило сообщение о пожаре на улице Ломоносова. Горел деревянный жилой дом. 5 человек, в том числе 3 ребёнка, успели покинуть дом в первые минуты происшествия. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. Пламя тушили 5 единиц техники и 19 человек.