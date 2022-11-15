Певица Любовь Успенская поделилась радостными переменами в жизни.
Певица Любовь Успенская поделилась радостными переменами в жизни.
Частная жизнь
исполнительницы шансона Любови Успенской постоянно притягивает к
себе внимание. И хотя новых романов за женщиной не замечено, дети певицы всегда
дадут повод для обсуждения и слухов.
Так, неожиданно
для всех из мамы проблемной дочери Любовь Успенская стала мамой чудесной малышки.
Такие перемены произошли вместе с переменами дочери артистки
Татьяны Плаксиной. По слухам, она перенесла ряд операций, восстановила красоту
и теперь строит карьеру звездной певицы.
На днях Любовь
Успенская поделилась фотографиями с дочерью, сделанными специально для
популярного журнала. Кадры действительно получились удачными: никаких следов
былых скандалов, только широкие улыбки и удачные позы.
"Столько времени
скрывала такую красавицу талантливую! Мама и дочь!" — пишут неравнодушные
поклонники.
Однако, первый
выход Татьяны на сцену не встретил теплого отклика. Дочь Любовь Успенской
исполнила песню "Дива" на вечере Людмилы Соколовой. Поклонники отметили,
что девушке не хватает уверенности в себе и харизмы для сцены. С другой стороны,
был отмечен удачный образ Татьяны: светло-голубой костюм, белые сапоги и легкий
макияж — естественная красота выгодно выделялась на звездном мероприятии.
Любопытно, что Любовь Успенская — яркий пример увеличения продолжительности жизни на нашей планеты. 68-летняя артистка даже близко не заикается о закате и пенсии, а, наоборот, бурлит энергией. Мировая тенденция к увеличению продолжительности жизни приводит к резкому росту населения Земли: к 2050 году ожидается значение в 11-12 млрд человек, сообщает интернет-издание "".