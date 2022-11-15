Певица Любовь Успенская поделилась радостными переменами в жизни.

Певица Любовь Успенская поделилась радостными переменами в жизни.Частная жизньисполнительницы шансона Любови Успенской постоянно притягивает ксебе внимание. И хотя новых романов за женщиной не замечено, дети певицы всегдададут повод для обсуждения и слухов.Так, неожиданнодля всех из мамы проблемной дочери Любовь Успенская стала мамой чудесной малышки.Такие перемены произошли вместе с переменами дочери артисткиТатьяны Плаксиной. По слухам, она перенесла ряд операций, восстановила красотуи теперь строит карьеру звездной певицы.На днях ЛюбовьУспенская поделилась фотографиями с дочерью, сделанными специально дляпопулярного журнала. Кадры действительно получились удачными: никаких следовбылых скандалов, только широкие улыбки и удачные позы."Столько временискрывала такую красавицу талантливую! Мама и дочь!" — пишут неравнодушныепоклонники.Однако, первыйвыход Татьяны на сцену не встретил теплого отклика. Дочь Любовь Успенскойисполнила песню "Дива" на вечере Людмилы Соколовой. Поклонники отметили,что девушке не хватает уверенности в себе и харизмы для сцены. С другой стороны,был отмечен удачный образ Татьяны: светло-голубой костюм, белые сапоги и легкиймакияж — естественная красота выгодно выделялась на звездном мероприятии.Любопытно, что Любовь Успенская — яркий пример увеличения продолжительности жизни на нашей планеты. 68-летняя артистка даже близко не заикается о закате и пенсии, а, наоборот, бурлит энергией. Мировая тенденция к увеличению продолжительности жизни приводит к резкому росту населения Земли: к 2050 году ожидается значение в 11-12 млрд человек, сообщает интернет-издание "".