Борис Корчевников оказался в непростой ситуации.

Борис Корчевников оказался в непростой ситуации.Знаменитый телеведущий начинал свою карьеру немного в другой сфере. Вместо съемок в ток-шоу, он играл в сериалах, один из которых достиг небывалых успехов, причем не только в России. Широкую известность Борис Корчевников получил после роли скромного воспитанника Суворовского училища в картине "Кадетство".Недавно в студии его шоу "Жизнь и судьба" побывала еще одна звезда нашумевшего сериала – Валерий Баринов. Вместе они вспомнили времена, когда лента вышла на телевидение, а также транслировалась в Незалежной. Там, к слову, кадетов особенно полюбили. Так вот, оба актера в 2000-х посетили Киев, где их буквально растерзали разъяренные украинцы – каждый норовил пообщаться со звездами!"Мы пройти не могли, нам проходу не давали! Потому что "Кадетство" был самый популярный на Украине. Он в России не был так популярен по рейтингу, как на Украине", – рассказал Борис Корчевников. Актер признался, что тогда не ожидал такой волны славы, особенно за пределами родной страныНо не готов он, очевидно, был еще и к другому событию – когда после ошеломительного успеха ленты его буквально стерли с лица украинской земли. Дело в том, что в 2006 году "Кадетство" запретили показывать по телевидению в Незалежной, а значит и любимые публикой тела актеров, среди которых был и Борис Корчевников.