Сможете ли вы узнать легендарный фильм по советской актрисе, сыгравшей в нем? Пройдите тест, чтобы проверить себя.
Сможете ли вы узнать легендарный фильм по советской актрисе, сыгравшей в нем? Пройдите тест, чтобы проверить себя.
Елена Яковлева,
Нонна Мордюкова и Татьяна Доронина — легендарные актрисы, которые наряду с другими
яркими звездами советской эстрады подарили зрителям любимые фильмы. Проверьте
свою насмотренность классического кино из эпохи СССР и попробуйте определить
название фильма по актрисе, оказавшейся в кадре. Не страшно, если вы кого-то не
узнаете — так появится отличный повод пересмотреть позабывшуюся картину.