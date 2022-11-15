Сможете ли вы узнать легендарный фильм по советской актрисе, сыгравшей в нем? Пройдите тест, чтобы проверить себя.

Сможете ли вы узнать легендарный фильм по советской актрисе, сыгравшей в нем? Пройдите тест, чтобы проверить себя.Елена Яковлева,Нонна Мордюкова и Татьяна Доронина — легендарные актрисы, которые наряду с другимияркими звездами советской эстрады подарили зрителям любимые фильмы. Проверьтесвою насмотренность классического кино из эпохи СССР и попробуйте определитьназвание фильма по актрисе, оказавшейся в кадре. Не страшно, если вы кого-то неузнаете — так появится отличный повод пересмотреть позабывшуюся картину.