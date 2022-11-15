Им грозит по 5 лет колонии.

Троих ковровчан осудят за похижение женщины из-за оскорблений «ВКонтакте». Дело передано в Ковровский городской суд.Ночью 13 марта текущего года между одним из подозреваемых и его знакомой в соцсетях произошла ссора, в ходе которой они обоюдно оскорбляли друг друга. Мужчина захотел отомстить. Вместе с двумя знакомыми он приехал в бар, где находилась обидчица. Злоумышленник вывел её из заведения, затолкал в машину и увез вместе с друзьями в село Любец. Втроём похитители незаконно удерживали ковровчанку. Один из них избил жертву.«Потерпевшей удалось вырваться и убежать, после чего она обратилась в полицию», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фигурантов задержали. Они признали свою вину. Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы.