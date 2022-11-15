Собственнику внесли предостережение с требованием привести надел в порядок. В противном случае владельцу грозит штраф.

В Александровском районе 30 га земли заросли сорняками. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.Специалисты ведомства провели проверку участка возле деревни Николаевка Краснопламенского сельского поселения. Угодья принадлежат частному лицу.Выяснилось, что территория заросла деревьями и кустарниками. Высота некоторых растений превысила один метр.Собственнику внесли предостережение с требованием привести надел в порядок. В противном случае владельцу грозит штраф.