Собственнику внесли предостережение с требованием привести надел в порядок. В противном случае владельцу грозит штраф.
В Александровском районе 30 га земли заросли сорняками. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.
Специалисты ведомства провели проверку участка возле деревни Николаевка Краснопламенского сельского поселения. Угодья принадлежат частному лицу.
Выяснилось, что территория заросла деревьями и кустарниками. Высота некоторых растений превысила один метр.
Собственнику внесли предостережение с требованием привести надел в порядок. В противном случае владельцу грозит штраф.