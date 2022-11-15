В здоровым теле - здоровый дух. Девиз ежегодного Чемпионата по русскому жиму, который прошел в...

В здоровым теле - здоровый дух. Девиз ежегодного Чемпионата по русскому жиму, который прошел в Доброграде. Новые номинации и спортивные площадки, еще больше участников и побед. Подробности в репортаже Юрия Колодина.Будущие чемпионы и элита русского жима - в чемпионате принимают участие все. В свои 12 лет Мирослав Крючков из Нижнего Новгорода из последних сил жмет так, что побивает свой собственный рекорд. Главный мотиватор для Мирослава - это его родители.Мирослав Крючков, участник турнира, Нижний Новгород:- Очень тяжело, но нормально пожал. 25 килограмм, 59 повторений. 2 года русский жим. На прошлых соревнованиях было 25 килограмм, 55 повторений. Ну, минимум 77.С каждым годом участники берут все большие веса. Для кого-то чемпионат - это только разминка перед другим соревнованием. Артур Сапунцов - можно сказать, титан русского жима. Он взял вес двести двадцать килограммов, в планах было двести тридцать, но подвела рука. Рассказывает: пытался бросить этот вид спорта, но адреналин и эмоции не дают это сделать.Артур Сапунцов, участник турнира:- Занимаюсь лет 15, наверное. Я элита русского жима, как бы высшая ступень. Сегодняшние соревнования это как бы, скажем, очередная подготовка. Я еще не полностью на пик вышел, я дальше хочу выступить в Суздале на чемпионате России в другой федерации. Там думаю выступить на самом пике, а здесь повидать друзей, узнать новости спортивные.Русский жим - это еще и способ реабилитации. Владимир Шишикин прикован к инвалидной коляске, но в силовом спорте уже пятнадцать лет. В мыслях никогда не было отступать или бросать любимый спорт.Шишикин Владимир, участник турнира (г. Электросталь):- Приехал на данное соревнование первый раз. До этого я выступал у других федераций, на других фестивалях. Сегодня я пожал 62.5 килограмма, сегодня очень плохо у меня идет, планирую на 65 выйти. В следующем году планирую выйти до 75 и также поучаствовать в данном мероприятии.Каждый год Федерация Русского жима вводит инновации. В этом году вместе с чемпионатом мира проходил фестиваль физкультуры. Любой желающий мог посетить его и проверить свои способности.Марк Краснов, организатор Чемпионата по русскому жиму председатель Федерации Русскоо Жима ЦФО:- Развивается подъем штанги на бицепс в рамках фестиваля физкультурно-спортивного, приуроченного к чемпионату мира, приседание, дети также выступают там от 7 до 9 лет. Каждый раз что-то новое включаем. В следующем году будем проводить чемпионат России в апреле в двадцатых числах. На чемпионате России участвуют больше спортсменов, потому что там больше номинаций: юношеские, ветеранские, а здесь на чемпионате мира участвуют самые успешные, сильные, успешные спортсмены России.Андрей Лучков, президент Федерации Русского жима:- Развивать надо физкультуру. Не нужны нам спортсмены экстра-класса, которые выступают под белым флагом. Белый флаг - это все-таки символ какого-то поражения. Без гимна, зачем? Пусть они выступают у себя в селе, в городочке каком-нибудь, но под флагом страны, под флагом города своего. Ну чтобы это была радость у людей, неформальность. Развивать спорт, как можно развивать спорт? Спорт высших достижений - значит спорт низших достижений. Физкультуру надо развивать.Каждый участник чемпионат стремиться преодолеть свои возможности. За спортсменов яро болеют родственники, друзья и тренеры.Планируется, что в следующем году чемпионат примет свыше трехсот спортсменов со всей России. Молодые и бывалые атлеты схлестнутся в новых противостояниях и выявят сильнейшего.Юрий Колодин, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”