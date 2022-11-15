Вопрос ремонта «РДЮФОК» в Гороховецком районе назревал давно. Спортивный объект быстро ветшал из-за отсутствия ливнёвок. На стенах появились сквозные трещины.

Вопрос ремонта «РДЮФОК» в Гороховецком районе назревал давно. Спортивный объект быстро ветшал из-за отсутствия ливнёвок. На стенах появились сквозные трещины. При этом в учреждении работало нескольеко секций для детей и взрослых. Разрушения стали представлять опасность для посетителей.«Из-за вечной проблемы нехватки денежных средств в бюджете ремонт откладывался до лучших времён. Но проблема усугублялась. Учитывая, что этот спортивный комплекс единственное место в городе, где можно круглогодично заниматься спортом, проводить досуг с пользой для здоровья, было принято решение, найти средства и приступить к противоаварийным работам», - депутат Госдумы Игорь Игошин.Средства были выделены из районного бюджета. Строители укрепили фундамент спорткомплекса железобетонными конструкциями. Вокруг здания появилась отмостка с деформационными швами и каналами для отвода воды. Аварийные трещины стянуты металлическими обоймами, усилены проёмы дверей, налажена система отопления. Обновлённый зал готов к приёму посетителей.