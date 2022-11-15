Дознаватели разбираются в причинах происшествия.

В Гусь-Хрустальном ликвидирован пожар в котельной на территории хлебозавода. ЧП произошло днём 15 ноября.В 13.49 в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании на производстве по адресу: ул. Строителей, 1А. На место прибыли 10 единиц техники и 27 человек. Пожарные сформировали два звена газодымозащитной службы. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Сгорело оборудование котельной, внутренняя отделка и крыша.Дознаватели разбираются в причинах происшествия.