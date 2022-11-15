В 13-49 поступило сообщение о пожаре на производстве в Гусь-Хрустальном на улице Строительная, д....

В 13-49 поступило сообщение о пожаре на производстве в Гусь-Хрустальном на улице Строительная, д. 1 а.На момент прибытия подразделений наблюдалось загорание кровли. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки очага и тушения пожара.Пожарные ликвидировали горение на площади 50 кв. м. В результате пожара сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 10 единиц техники, 27 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.