Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Иркутском. На борту находилось четверо членов экипажа, сообщает телеканал . Информацию о случившемся подтвердил мэр Жигаловского района Игорь ..

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Иркутском. На борту находилось четверо членов экипажа, сообщает телеканал .Информацию о случившемся подтвердил мэр Жигаловского района Игорь Федоровский. По его сведениям, посадка случилась в 78 км от Жигалово в сторону Магистрального, пишет .По предварительным данным, погибших нет. По данным, информация по пострадавшим уточняется.