Их посетил Александр Авдеев.

Александр Авдеев посетил предприятия Киржачского района, которые перенастроили производство под нужды СВО. Завод «Русклимат» выпускает мобильные печи для обогрева и приготовления еды.«Мы уже отправили бойцам две партии печек, третья на подходе. Наши ребята остаются после работы, чтобы собирать их», – рассказал губернатору председатель совета директоров холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко.Печи приспособлены для растопки дровами, брикетами, жидкими горючими веществами. Конструкция дополнена резервуаром для камней, чтобы тепло держалось дольше. Трубы делают различной конфигурации, чтобы оборудование можно было установить и в блиндаже, и в палатке.Местная швейная фабрика, в свою очередь, начала специализироваться на выпуске спальных мешков и термоизоляционных ковриков. Мощность – около 1000 спальников в месяц.«Благодаря неравнодушным предпринимателям мы наладили снабжение наших военных. Мы получаем всю информацию о потребности призванных резервистов. Не теряем с ними связь, и знаем, как они благодарны за помощь земляков», – резюмировал глава региона.