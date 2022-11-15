СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в похищении женщины из бара. По версии следствия, ночью 13 марта 2022 года один из

СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в похищении женщины из бара. По версии следствия, ночью 13 марта 2022 года один из обвиняемых поругался с девушкой, после чего он решил ее похитить. С двумя приятелями он приехал в бар, где она отдыхала, вывел девушку на улицу и насильно