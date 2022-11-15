В Коврове прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего врио начальника местного отдела контроля за оборотом наркотиков, обвиняемого в хищении наркотиков в крупном

В Коврове прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего врио начальника местного отдела контроля за оборотом наркотиков, обвиняемого в хищении наркотиков в крупном размере и сотрудничестве с наркоторговцем. Установлено, что в июне 2021 года полицейские изъяли с места происшествия сверток, в котором было 99,6 грамм мефедрона. Наркотики поместили в служебный сейф обвиняемого. Спустя