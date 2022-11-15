Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал материалы в Ковровский городской суд.

В Коврове осудят бывшего начальника наркоконтроля, заменившего изъятый мефедрон на соль. «Блюстителю» правопорядка грозит реальный срок.В июне 2021 года сотрудники полиции изъяли 100 граммов мефедрона. Наркотик был помещен в служебный сейф врио начальника отдела наркоконтроля.«Через несколько дней он взял из сейфа свёрток с запрещённым веществом и распорядился им по своему усмотрению. С целью сокрытия преступления, сотрудник МВД заменил наркотик на поваренную соль», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Далее мужчина озадачился целью - меньше работать, но повышать показатели. Он покровительствовал наркодилеру, который сдавал своих клиентов.Преступления вскрылись. На офицера полиции завели два уголовных дела по п. «б» ч. 3 ст. 229 и по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал материалы в Ковровский городской суд.