Первоначально 43-летняя ковровчанка считалась пропавшей без вести.

В Коврове перед судом предстанет в убийстве Светланы Савиной. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, в августе 37-летний житель Коврова, находясь дома, во время распития алкоголя убил свою знакомую. В целях сокрытия преступления мужчина решил избавиться от трупа, расчленив его и спрятав часть тела в квартире, а часть - в различных районах города.Воспользовавшись мобильным телефоном жертвы, душегуб похитил с её карты 60 тысяч рублей.«Вину в совершенных преступлениях мужчина признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. Уголовное дело рассмотрит Ковровский городской суд», - уточнили в Следкоме.Напомним, что первоначально 43-летняя ковровчанка считалась без вести. Она пропала 25 августа. Спустя несколько дней её погибшей. У женщины остались муж и двое детей.