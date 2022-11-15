В Коврове в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве и расчленении местной жительницы Светланы Савиной, которую около недели искали по городу в конце

В Коврове в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве и расчленении местной жительницы Светланы Савиной, которую около недели искали по городу в конце августа. В областной прокуратуре сообщили, что убийца украл деньги с банковского счета погибшей. В ходе расследования Следкома удалось установить, что с 25 по 26 августа мужчина у себя